VIDEO - Zlatan steelt show

De Zweedse voetballer streek in maart neer bij LA Galaxy en maakte sindsdien 22 goals in 26 wedstrijden. Woensdag was Ibrahimovic te gast bij de The Late Late Show with James Corden en ook daar maakte hij indruk.

De voormalig Ajacied, inmiddels 37 jaar oud, moest van presentator James Corden, om te laten zien hoe ’multi-getalenteerd’ hij is, allemaal opdrachtjes uitvoeren. Het onderdeel van de show werd omgedoopt tot ’Can Zlatan...?’ en Ibrahimovic bleek ’alles te kunnen’.

Zo kon hij de namen van drie Khardasians opnoemen, een stevig dichtgedraaide pot augurken openen, The Floss dansen en met een mond vol spekjes zijn eigen naam uitspreken.

Ibrahimovic kreeg tijdens een eerdere show van James Corden al de lachers op zijn hand toen hij de rol van waarzegger op zich nam.