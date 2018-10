Verstappen: ‘Mexico beste kans op overwinning’

,,Van de resterende drie races is dit zeker onze beste kans op de overwinning”, aldus de coureur van Red Bull Racing. ,,Ik denk niet dat we in de kwalificatie een kans hebben, maar in de race ziet het er steeds beter uit. Ik denk nog beter dan afgelopen weekeinde in Austin.”

Alle feiten over het circuit in Mexico-Stad op een rij. Ⓒ ANP

In de Verenigde Staten maakte Verstappen veel indruk, door vanaf de achttiende plaats op te rukken naar de tweede stek achter winnaar Kimi Räikkönen.

,,Ik had niet verwacht dat we voor het podium konden vechten, maar we lieten zien dat we heel competitief waren”, aldus Verstappen op de persconferentie in Mexico, waar hij plaatsnaam naast onder anderen zijn toekomstige teamgenoot Pierre Gasly. ,,Het was geweldig dat ik daar zelfs nog kon racen voor de zege. Een uitdagende race, zeker gezien de staat van de banden, maar tegelijkertijd ook heel leuk.”