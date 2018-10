Tour de France-winnaar Thomas: ’Weet nog niet of ik start’

Hij vervolgt: „Ik kijk ernaar uit. Door het vele klimmen zal het moeilijk worden om de wedstrijd te controleren. Dit jaar komen er enkele zware ritten in het middengebergte bij en dan zijn er nog de cols van boven de 2000 meter en vijf finishen. Dat zal het peloton wel afmatten. Maar ook de tijdritten zullen van doorslaggevend belang zijn. Ikzelf kan tegen de hoogte en hou er wel van. Met dezelfde benen als dit jaar zie ik het alvast zitten.”

Maar de Welshman kan het wel zien zitten, of zijn ploeg Team Sky dat ook zo ziet, is maar de vraag. De gesprekken over de rolverdeling voor komend seizoen moet nog plaatsvinden.

„In het team hebben we nog niet echt over ons programma gesproken maar we zijn nu pas begonnen met trainen en de gesprekken zullen nu wel volgen”, bevestigde Thomas. „We zullen dus zien. Tegen het einde van dit jaar zal ik pas weten welke grote ronde ik rijd. Nu eerst terug op de fiets kruipen en opnieuw beginnen trainen.”