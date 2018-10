Rosario: ’Nog 9 punten te halen, we gaan er vol voor’

Mousa Dembele in duel met Pablo Rosario Ⓒ ANP

EINDHOVEN - In een poule met drie absolute toptegenstanders krijgt PSV een paar gratis consulten in voetbal op het allerhoogste niveau. Hoewel de landskampioen op voetballend gebied zoals verwacht tekortschiet, overheerst in Eindhoven na twee nederlagen en een gelijkspel alsnog een overwegend tevreden gevoel.