Bakkali schiet Cocu bijna de afgrond in

Het elftal van de Nederlandse trainer Phillip Cocu kwam in de uitwedstrijd tegen Anderlecht kort na rust met 2-0 achter, maar pakte toch nog een punt: 2-2.

In dezelfde groep ging Spartak Trnava in eigen stadion onderuit tegen Dinamo Zagreb: 1-2. Dinamo gaat na drie van de zes speelronden met negen punten aan de leiding. Fenerbahçe heeft vier punten, Spartak Trnava drie en Anderlecht één.

Zakaria Bakkali maakte beide doelpunten voor Anderlecht. De Belg debuteerde in 2013 onder leiding van Cocu in het eerste elftal van PSV. Bakkali opende donderdag in de 35e minuut met een schot in het dak van het doel de score. Kort na de pauze verdubbelde de nu 22-jarige aanvaller de voorsprong met een fraai geplaatst schot met links.

Zakaria Bakkali wordt bejubeld Ⓒ ANP

Fenerbahçe kreeg hulp van Pieter Gerkens. De middenvelder speelde de bal in de 53e minuut zo in de richting van Michael Frey. De Zwitser scoorde van dichtbij. Vier minuten later was het via aanvoerder Hasan Ali Kaldirim gelijk.

Cocu kon een nederlaag niet gebruiken. De oud-international wacht in de Turkse competitie al een maand op een overwinning. Fenerbahçe staat na negen speelronden op de vijftiende plaats. Zondag wacht de thuiswedstrijd tegen nummer negen Ankaragücü.

„Na zo’n wedstrijd moet je met 2-2 wel genoegen nemen. Al verdienden we in de eerste helft ook een doelpunt”, zei Cocu, die genoot van Bakkali. „Zakaria heeft vandaag weer zijn kwaliteiten laten zien. We konden hem niet afstoppen. Zelfs met een korte dekking kan hij kansen creëren.”