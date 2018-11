Arsenal blijft maar winnen onder Emery

Bij Sporting Portugal maakte Danny Welbeck in de 78e minuut de enige treffer van de wedstrijd. Sporting speelde zonder de nog steeds geblesseerde Bas Dost.

Arsenal speelt in de Premier League bij vlagen zeer attractief voetbal. Maandag swingde de ploeg van Unai Emery nog langs Leicester City. Onder aanvoering van de Duitse technicus Mesut Özil werd het 3-1 met enkele fraaie doelpunten.

In Lissabon gunde Emery zijn sterspeler rust. Het was direct te merken in het veldspel van de 'Gunners'. Pas in de tweede helft kwamen er grote kansen voor de bezoekers. Welbeck, die in de Premier League vooral op de bank zit, dacht in de 68e minuut de 0-1 gemaakt te hebben. Het kopdoelpunt van de spits werd echter afgekeurd vanwege een duw in de rug van zijn tegenstander. Tien minuten later bezorgde Welbeck Arsenal alsnog de winst met een streep in de linkerhoek.

Arsenal heeft negen punten uit drie wedstrijden, Sporting heeft er zes.