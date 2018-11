Handballers starten EK-kwalificatie met zege

In Sittard rekende het team van bondscoach Erlingur Richardsson donderdag af met Estland. Het werd 35-25. Halverwege leidde Oranje al met 17-10.

Jasper Adams was met zes doelpunten het trefzekerst aan de kant van Nederland, dat nu zestien van de negentien interlands onder leiding van Richardsson heeft gewonnen. Dani Baijens en Bobby Schagens scoorden vijf maal.

Slovenië en Letland zijn de andere teams die deel uitmaken van de poule van Nederland en Estland. Slovenië eindigde vorig jaar bij het wereldkampioenschap als derde. De eerste twee landen uit elke poule plaatsen zich voor het EK. Ook de beste vier nummers drie uit de acht groepen mogen meedoen aan het eindtoernooi, dat over twee jaar plaatsvindt in Noorwegen, Zweden en Oostenrijk. Die drie landen zijn zeker van deelname, net als titelverdediger Spanje.

Het is voor het eerst dat 24 landen aan het EK mogen meedoen. Oranje plaatste zich nog nooit voor het Europese eindtoernooi.

Letland is zondag in Valmiera de volgende tegenstander van Nederland in de EK-kwalificatie.