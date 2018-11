Betis verrast AC Milan in Europa League

In San Siro werd het 2-1 voor de Spaanse ploeg in een bikkelharde wedstrijd. De Nederlandse scheidsrechter Bas Nijhuis deelde vijf gele kaarten uit en gaf in blessuretijd een rode kaart aan Samu Castillejo van AC Milan.

Beide trainers hadden enkele belangrijke basiskrachten aan de kant gehouden. De tweede keus van Betis had er duidelijk meer zin in. Betis-aanvaller Antonio Sanabria uit Paraguay opende de score na een half uur voetballen. De Spaanse ploeg was veel beter maar grote kansen werden gemist en Nijhuis keurde een doelpunt af wegens buitenspel. In de 54e minuut was het wel raak via de Argentijn Giovani Lo Celso.

Patrick Cutrone maakte het zeven minuten voor tijd nog spannend door de 1-2 te maken. In de verhitte slotfase bleef het daarbij. AC Milan heeft zes punten na de helft van de groepsfase. Betis gaat op kop met zeven punten. Olympiakos, dat bij het Luxemburgse Dudelange won met 0-2, heeft vier punten. Dudelange is nog puntloos.