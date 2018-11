Promes trefzeker voor Sevilla

De huidige nummer vier uit de Spaanse voetbalcompetitie won donderdag het groepsduel met Akhisarspor uit Turkije met 6-0. Bij rust was de stand al 3-0.

Quincy Promes nam in de 35e minuut de derde treffer voor zijn rekening, al kwam het doelpunt officieel op naam van Milan Lukac. De keeper werkte de bal na aan knappe (halve) omhaal van Promes in eigen doel. Roque Mesa opende in de 7e minuut de score voor Sevilla, twee minuten later gevolgd door de 2-0 van Pablo Sarabia vanaf de strafschopstip.

In de tweede helft zorgde Luis Muriel voor de 4-0. Daarna was het weer de beurt aan Promes, die van binnen het zestienmetergebied de bal in de verre hoek plaatste (5-0). Gabriel Marcado zorgde halverwege de tweede helft voor het laatste doelpunt.

Standard Luik won in de slotfase met 2-1 van Krasnodar. Sevilla, Standard en Krasnodar hebben nu allemaal zes punten in groep J. Akhisarspor (hekkensluiter in de Turkse competitie) blijft puntloos.