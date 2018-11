Strootman met Marseille in problemen

De verliezend finalist van afgelopen seizoen verloor donderdag voor eigen publiek van Lazio: 1-3. Marseille, met Oranje-international Kevin Strootman in de basis, heeft na drie speelronden pas één punt.

Wallace zette Lazio al na tien minuten spelen op voorsprong. Felipe Caicedo verdubbelde de marge in de 59e minuut. Marseille, de huidige nummer vier in de Franse competitie, scoorde in de slotfase uit een mooie vrije trap van Dimitri Payet tegen. Lazio sloeg kort daarna via invaller Adam Marusic weer terug. Stootman kreeg kort voor rust geel.

Eintracht Frankfurt was in het andere duel in de poule te goed voor Apollon: 2-0. Filip Kostic (oud-FC Groningen) en Sébastien Haller (oud-FC Utrecht) scoorden. Frankfurt is met negen punten uit drie duels koploper in groep H. Lazio staat er met zes punten ook prima voor. Marseille en Apollon, die allebei één punt hebben, moeten vrezen voor uitschakeling.