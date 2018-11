Chelsea snel klaar met BATE Borisov

De Engelse topclub rekende voor eigen publiek af met BATE Borisov, dat in augustus door PSV werd uitgeschakeld in de kwalificatie voor de Champions League.

Chelsea won met 3-1. Ruben Loftus-Cheek maakte alle doelpunten voor de Londenaren, die eerder in groep L te sterk waren voor PAOK en Vidi FC. De middenvelder scoorde in de 2e en 8e minuut. Het derde doelpunt noteerde hij kort na de pauze. BATE deed in de slotfase via rechterverdediger Aleksei Rios nog wat terug.

Met negen punten is Chelsea nagenoeg zeker van de volgende ronde. Vidi FC (dat met 0-2 bij PAOK won), PAOK en BATE Borisov hebben na donderdag allemaal drie punten.