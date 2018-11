Lens met Besiktas hard onderuit tegen Genk

De koploper uit de Belgische competitie was in Istanbul met 2-4 te sterk voor Besiktas. Sarpsborg 08 en Malmö FF speelden in dezelfde poule met 1-1 gelijk. Genk heeft na drie speelronden zes punten, Sarpsborg en Malmö staan op vier en Besiktas is met drie punten nu vierde en laatste.

Mbwana Samatta opende halverwege de eerste helft de score voor Genk. Alle andere doelpunten vielen in de laatste twintig minuten van de wedstrijd. Samatta zorgde voor 0-2 (70e minuut), waarna Vágner Love het duel in de 74e minuut weer spannend maakte.

Via Dieumerci Ndongala (81e minuut) en Jakub Piotrowski (83e minuut) stelde Genk de zege veilig. Ook de tweede treffer van Besiktas kwam in de 86e minuut op naam van Vágner Love.

Bij de huidige nummer vijf uit de Turkse competitie deed Jeremain Lens de gehele wedstrijd mee. De Nederlandse aanvaller kreeg een gele kaart. Ryan Babel ontbrak met een blessure.