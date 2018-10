Ronaldo krijgt steun van Juve-voorzitter

Dat verklaarde Agnelli donderdag op een persconferentie. Hij zou zijn steun ook in een gesprek met de vijfvoudig Gouden Bal-winnaar hebben betuigd.

Ronaldo, afgelopen zomer door Juventus gekocht van Real Madrid, wordt in de Verenigde Staten verdacht van verkrachting van de Amerikaanse Kathryn Mayorga. Volgens die laatste heeft de Portugees haar in 2009 verkracht. Ronaldo ontkent de aantijgingen en krijgt daarbij de steun van zijn voorzitter.

„Ik ben met hem het gesprek aangegaan, onmiddellijk na de eerste beschuldigingen. Zijn gedrag in de daaropvolgende dagen heeft mijn eerdere gevoel bevestigd”, verklaarde Agnelli aan de verzamelde pers.

„Het is een persoonlijke kwestie, maar ik heb samen met Pavel Nedved en Fabio Paratici met Cristiano gepraat en ik heb hem gezegd dat mijn deur en de deur van Juventus altijd open zullen staan als hij iets nodig heeft. Het is een persoonlijke zaak. We zijn hier allemaal om hem te steunen. Dat geldt voor alle mannen en vrouwen van de club die iets nodig hebben en waarvan we overtuigd zijn dat ze zich correct gedragen”, voegde Agnelli er nog aan toe.

