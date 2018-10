Van Persie en Feyenoord met flair naar Amsterdam

Van zijn twaalfde tot zijn twintigste vindt Robin van Persie het meestal een feest om tegen Ajax te spelen. In Feyenoord 1 heeft hij echter nog nooit van de Amsterdammers gewonnen. In februari 2003, tegen het Ajax van Wesley Sneijder (l.), eindigt de Klassieker in 1-1. Ⓒ Pro Shots & Rene Bouwman

ROTTERDAM - Sommige Feyenoorders hebben een trauma. Ze hebben nooit gewonnen van de rivaal in Amsterdam. Robin van Persie kent dat gevoel niet. Zijn hele loopbaan speelde zich bijna af in Engeland en niet in Nederland. „En totdat ik Nederland verliet ging het best goed tegen Ajax.”