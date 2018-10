Parcours Tour 2019 is zeker niet op het lijf van Dumoulin geschreven

Tom Dumoulin met Tourwinnaar Geraint Thomas Ⓒ Hollandse Hoogte

PARIJS - Zijn ware gedachten verraadde Christian Prudhomme reeds in april toen het boek ’Jan Janssen 68 vijftig jaar na de eerste Nederlandse Tourzege’ werd gepresenteerd. Of het niet eens tijd werd dat er met Tom Dumoulin een nieuwe Nederlandse Tourwinnaar kwam, werd er aan de Parijzenaar in Zuid-Limburgse kringen gevraagd. Heel even fronste de Tour-baas zijn wenkbrauwen, waarna hij eerlijk zei: „Voor ons is het vooral belangrijk dat er na Bernard Hinault in 1985 weer eens een Fransman de Tour wint.”