Tour-baas Prudhomme: ’Tijd dat er een Fransman wint’

Alleen in 2015 met de Tourstart in Utrecht waren er met 13,5 individuele kilometers nog minder mogelijkheden voor de pure tijdrijders.

Na zijn recente tweede plekken in de Giro d’Italia en Tour de France krijgt Tom Dumoulin komend jaar dus niet zijn ideale Tour-parcours voorgeschoteld. Met vijf aankomsten bergop en liefst 30 cols van hors-, 1e en 2e categorie gaat klimmen het toverwoord zijn om de gele trui te veroveren.

Tour-baas Christian Prudhomme was dan ook bijzonder eerlijk tijdens de perspresentatie. „Voor ons is het vooral belangrijk dat er na Bernard Hinault in 1985 weer eens een Fransman de Tour wint.”

