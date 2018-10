Kruijswijk overweegt dubbel Giro-Tour

Pas na het bekend maken van het parcours van de Italiaanse ronde neemt hij een besluit. „Al begint een nieuwe start in de Tour wel te kriebelen als ik dit parcours zie”, zegt de nummer vijf van de Tour en nummer vier van de Vuelta. „Eigenlijk ligt dit parcours me nog beter dan het Tourtraject van afgelopen zomer. De laatste week is slopend. Klimmen op hoogte hebben me altijd goed gelegen en vooral op lange cols kan ik goed uit de voeten.”

Ook Bauke Mollema ziet kansen in deze lastige Tour. „Natuurlijk motiveert het mij als ik zoveel mooie bergritten zie. Het is ook belangrijk dat we op dag zes reeds een bergrit in de Vogezen hebben. Die rit gaat een hoop stress weg nemen in het peloton. Ook de ritten op hoogte gaan voor een andere koers dan de afgelopen jaren zorgen. Ik ben enthousiast over dit schema. Of ik als vrijbuiter of klassementsrenner van start ga, zullen we de komende weken uitmaken”, aldus Mollema die bij Trek-Segafredo het kopmanschap zal moeten delen met Richie Porte.

Sprinter Dylan Groenewegen, winnaar van twee ritten in de afgelopen Tour, ziet komende zomer liefst zeven mogelijkheden op een massasprint. „Natuurlijk kijk ik direct naar de eerste rit in Brussel waar meteen de gele trui ligt. Win je daar de sprint, dan rij je in het geel. Het is een hele eer om in die trui te rijden. Dat is natuurlijk een extra motivatie om direct in topconditie in de Tour van start te gaan.”