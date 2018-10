Van Persie vindt Ajax niet arrogant: ’Wij hadden ook een grote mond’

Hij vervolgt: „Ik heb het net over de lichting voetballers waarmee ik opgroeide bij Feyenoord. Wij konden er ook wel wat van, hoor. Wij hadden ook een grote mond en waren voor niemand bang. We vonden het ook de normaalste zaak van de wereld dat we met flair en heel zelfverzekerd elftallen van Ajax tegemoet traden. Dat blijft in je zitten.”

Een bijkomend voordeel voor Van Persie is dat hij in het stadion van Ajax veel scoorde. Grijnzend: „Bij het Nederlands elftal vlogen de ballen daar het vaakst in het net, 21 keer volgens mij.” Het was ook in de Johan Cruijff Arena waar hij het record van topscorer aller tijden bij het Nederlands elftal vestigde.

