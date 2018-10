Verstappen: ’Het is totaal niet relevant’

Op de vraag of hij dit seizoen wereldkampioen was geworden als hij niet bij Red Bull maar Ferrari had gereden, houdt Max Verstappen het kort. „Daar geef ik geen antwoord op. Het is totaal niet relevant.”

Daarentegen reageert Verstappen wel resoluut als zijn kansen ter sprake komen om zondag zijn Mexicaanse titel van vorig jaar te prolongeren: „Ik kom hier niet voor het podium, maar om te winnen. De omstandigheden zijn in mijn voordeel, dus moet ik daarvan profiteren. Te beginnen tijdens de trainingen en kwalificatie.”

Bekijk ook: Waarschuwing voor leiding F1

In drie korte antwoorden viel het dus allemaal samen: klasse, loyaliteit en moed. Precies de drie kenmerken die terugkomen in het beeldje dat de Mexicaanse kunstenaar Adrian Daniel Velazquez van Verstappen heeft gemaakt. Een zogenaamde alebrijes, een mythisch monsterfiguurtje en een wezenlijk onderdeel van de Mexicaanse cultuur.

Het kunstwerk dat speciaal voor Max Verstappen is gemaakt. Ⓒ AFP

Verstappen is onherkenbaar in de sculptuur waarin een zwaan, hond en leeuw zijn samengevoegd. Ze symboliseren volgens Velazquez Verstappens puurheid, trouw en trots, maar de dieren hadden vrij vertaald naar het racen ook stijl en klasse (zwaan), discipline en loyaliteit (hond) en in plaats van koning der dieren, de sterkste (leeuw) weer kunnen geven. Verstappen: „Als je het zo stelt, dan is dat wel mooi. Er is in ieder geval nagedacht over hoe ik in elkaar steek.”