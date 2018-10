Alle scenario's zijn nog mogelijk voor Kiki Bertens

Illustratief voor de spanning: Naomi Osaka verloor haar eerste twee duels in Singapore, maar voor de Japanse staat de deur nog op een kier in Singapore.

De 21-jarige Osaka is vrijdag (10.00 uur) de tegenstandster van Bertens. De Nederlandse moet in principe winnen om de halve finales te halen. Mocht dat niet lukken, dan is er nog een ontsnappingsroute: als ze verliest in drie sets en Sloane Stephens in drie sets wint van Angelique Kerber, kan Bertens nog op basis van het gamegemiddelde door gaan.

Als Bertens in twee sets wint, is ze gegarandeerd door. Wint ze in drie sets, dan kan ze nog uitgeschakeld worden. Als Kerber namelijk in drie sets wint van Stephens, dan gaan Stephens, Kerber en Bertens op gamegemiddelde uitmaken wie er mogen blijven (twee van die drie) en wie er naar huis moet.

