Bergsma mist eerste World Cups

Bergsma zal niet afreizen naar de eerste twee World Cups in Japan, wanneer hij zich daar begin november in Heerenveen voor plaatst. Van 16 tot en met 18 november staat er een Wereldbeker in Obihiro op het programma. Een week later is Tomakomai plaats van handeling.

Dat liet de de vice-olympisch kampioen op de tien kilometer van Pyeongchang donderdag weten tijdens de officiële presentatie van Team easyJet. De prijsvechter heeft zich voorlopig voor de duur van één jaar verbonden aan de formatie van trainer Jillert Anema.

Vorige week beviel Bergsma’s echtgenote Heather Richardson van een zoon, Brent genaamd. De kersverse vader kreeg daarop vaderschapsverlof van Anema. In plaats van in Azië op de langebaan te starten, zal hij in eigen land marathons rijden.

Het World Cup-seizoen gaat voor Bergsma volgens plan pas van start gaan tijdens de derde en vierde wedstrijd van het seizoen. Van 7 tot en met 9 december wordt er geschaatst in het Poolse Tomaszow Mazoviecki, een week later is Heerenveen het decor.

Voor de andere jonge vader uit Anema’s ploeg, Erik-Jan Kooiman, geldt hetzelfde wanneer hij startplaatsen voor de eerste vier wereldbekers van het seizoen in de wacht sleept. Anema zal om financiële redenen ook niet met andere schaatsers uit zijn ploeg aan de start verschijnen in Japan, mochten rijders zich daarvoor plaatsen. De commerciële schaatsploegen moeten, conform de reglementen van de KNSB, tijdens World Cups een deel van de verblijfskosten in het buitenland zelf ophoesten. Anema is niet van zins daar voor op te draaien.