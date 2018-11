Emery nadert clubrecord met Arsenal

Unai Emery Ⓒ AFP

Arsenal is dit seizoen bezig met een indrukwekkende zegereeks. De ploeg van de nieuwe coach Unai Emery boekte donderdagavond in de Europa League bij Sporting Portugal de elfde overwinning op rij (0-1) in alle competities. Daarmee zijn de ’Gunners’ nog drie winstpartijen verwijderd van evenaring van het clubrecord.