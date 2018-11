Sainz waarschuwt: ’Dit moet de F1 aan het denken zetten’

„Alonso is een van de beste, zo niet dé beste coureur in de hele motorsport”, reageerde Sainz op de persconferentie. „Dat je zo iemand straks niet om de grid hebt staan is een groot verlies.”

Sainz hoopt dat de Formule 1 het vertrek niet te licht opneemt. „Als de beste rijder vertrekt moet je misschien gaan nadenken hoe we de sport competitiever kunnen maken, zodat er meer coureurs kunnen vechten om overwinningen.”

Fernando Alonso Ⓒ AFP

De Spanjaard neemt vanaf komend seizoen het zitje van zijn landgenoot Alonso bij McLaren over. De zoon van rally-legende Carlos Sainz senior raakte zelf zijn stoeltje kwijt bij Renault door de komst van Daniel Ricciardo.