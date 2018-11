Van Gerwen: ’Zo makkelijk was het niet’

Van Gerwen kwam namelijk met 0-2 achter. „In het begin zette hij me onder grote druk, terwijl ik gewoon goed stond te spelen”, aldus Van Gerwen, de nummer één van de wereld en bij het EK de titelverdediger. „Ik voelde me goed en ik had geen andere keuze om mijn ingezette lijn door te trekken.”

Dat deed Van Gerwen dan ook, en met succes. De vijf opeenvolgende legs werden allemaal door de 29-jarige Nederlander gewonnen en zo stapte hij toch de tweede ronde binnen. „Paul bleef me onder druk zetten. Het is een kort format, waarin alles kan gebeuren. Hij miste enkele pijlen om met 3-2 voor te komen en daar heb ik optimaal van geprofiteerd.”

Het gemiddelde van Van Gerwen was met 110,32 weer indrukwekkend te noemen. Verder gooide hij en passant ook nog een leg met 170 uit. Overigens sneuvelden de andere Nederlandse deelnemers allemaal in de eerste schifting. Jelle Klaasen verloor met 2-6 van Joe Cullen, Danny Noppert kwam net tekort (4-6) tegen wereldkampioen Rob Cross en Jermaine Wattimena werd met 0-6 door Peter Wright van het bord gegooid.

