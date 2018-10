Live - Haalt Kiki Bertens de halve finales?

Alle speelsters in de rode groep maken nog kans op een plek bij de laatste vier. Illustratief voor de spanning: Osaka verloor haar eerste twee duels in Singapore, maar zelfs voor de Japanse staat de deur nog op een kier in Singapore.

Als Bertens in twee sets wint, is ze dus gegarandeerd door. Wint de nummer negen van de wereld in drie sets, dan kan ze nog worden uitgeschakeld. Als Angelique Kerber namelijk in drie sets wint van Sloane Stephens, dan gaan Stephens, Kerber en Bertens op gamegemiddelde uitmaken wie er mogen blijven (twee van die drie) en wie er naar huis moet.

Overigens kan het doek ook al eerder definitief vallen. Bertens mag niet in twee sets van Osaka verliezen. Doet ze dat wel, dan is het in Singapore einde verhaal.