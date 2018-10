Ajax vist in vijver Feyenoord: tonnen in Sparta gepompt

„We willen de kleinere clubs niet bestelen, maar juist belonen”, zegt directeur spelersbeleid Marc Overmars. „Door Sparta te ondersteunen kunnen ze in hun gebied kwaliteit blijven leveren.”

Overmars en hoofd opleidingen Said Ouaali voeren al jaren gesprekken met de club uit Rotterdam-West, waarmee gisteren een overeenkomst werd gesloten. „Dat de keuze op Sparta viel is natuurlijk geen toeval. De afgelopen tien jaar heeft de opleiding spelers als Depay, Strootman, De Roon, Wijnaldum, Dumfries en Willems voortgebracht. En de clubs hebben sinds jaar en dag een warme band”, aldus Overmars. „Het is strategisch een goede partner, op een goede plek”, doelt hij op de achtertuin van Feyenoord.

Sparta krijgt een substantieel bedrag ter ondersteuning van de jeugdopleiding en -scouting. In de scouting betekent het dat Ajax de club weer kan wijzen op grote talenten, die bij Sparta nog een tussenstap zouden kunnen maken. „En wij trekken bij Ajax aan de bel als andere clubs in een toptalent van ons geïnteresseerd zijn”, zegt technisch manager Henk van Stee, die vindt dat de Spartanen niet hun ziel verkopen. „We behouden onze eigen identiteit, wij blijven daarin bepalend.”

De Rotterdammers blijven daarbij, ondanks de forse investering uit Amsterdam, dus vrij om de eigen koers te bepalen in de opleiding. „Het is wel zo dat er met de scouting meer rekening wordt gehouden”, aldus Van Stee. „Ajax laat nu zien hoe belangrijk het opleiden vindt in Nederland”, zegt Van Stee. „De club doet op deze manier een handreiking om de jeugdopleiding nog verder te verbeteren.”

Vroeger was er een – door Ajax opgezegd – gentlemen’s agreement tussen de topclubs bij elkaar geen talenten weg te kapen. „Dus mocht je niet bij de groten en wel bij de kleintjes spelers weghalen. Dat slaat nergens op”, aldus Overmars, die al langer het belang voor Nederland van opleiden zegt te zien. „We belonen opleidende clubs aan de voorkant en aan de achterkant. We betalen bij elke transfer van een jeugdspeler standaard meer dan de verplichte opleidingsvergoeding en laten – als een overstap een succes wordt – de clubs meedelen in een latere verkoop. Die regeling hebben we met veel clubs, maar met Sparta zijn de afspraken nu structureel.”