Lewis Hamilton: ’Steeds zwaarder om wereldkampioen te worden’

,,Op deze titel zal ik waarschijnlijk het meest trots zijn en ook het meest waarderen, zeker als ik het vier met de overwinning in de Grand Prix van Mexico. Dat zou een extra bonus zijn'', liet de Britse Mercedes-coureur weten.

Hamilton won zijn eerste wereldtitel in 2008. ,,Een voormalige kampioen vertelde mij toen dat het altijd moeilijker is de tweede wereldtitel te winnen. Dat was inderdaad zo. Het wordt steeds zwaarder om wereldkampioen te worden. Mede daarom zal ik van mijn vijfde wereldtitel het meest gaan genieten.''

Hamilton heeft een voorsprong van 70 punten op Sebastian Vettel (Ferrari). Als de Duitser in Mexico wint, dan volstaat de zevende plaats voor de Brit. Wint Vettel niet, dan maakt de klassering van Hamilton niets meer uit en is de titel een feit.

Hamilton komt met een vijfde wereldtitel op de eeuwige ranglijst naast de Argentijn Juan Manuel Fangio. Alleen de Duitser Michael Schumacher heeft meer titels (zeven).