Cocu kruipt door oog van de naald: ’Zondag een zege nodig’

Uitgerekend Zakaria Bakkali leek Cocu verder in de penarie te drukken. De buitenspeler, die onder Cocu in 2013 bij PSV zo’n stormachtig profdebuut maakte, is na vele mindere jaren en omzwervingen langs Valencia en Deportivo La Coruna in Brussel aangeland. En ineens was daar weer de oude, swingende Bakkali.

,,Ik ben er natuurlijk niet blij mee, dat een oud-speler van mij twee keer tegen ons scoort. Maar voor hem is het mooi. We pasten een strakke dekking op hem toe, maar zelfs dan heeft hij de klasse om tweemaal te scoren”, had Cocu gezien.

De wonderbaarlijke opleving van Bakkali leek in het bizarre seizoen van Cocu te passen. Het grote Fenerbahçe staat slechts vijftiende in de Turkse competitie en wist onder zijn leiding pas drie duels te winnen. In de laatste drie competitiewedstrijden wist ’Fener’ geen enkele maal te scoren.

Toch ziet Cocu op een aantal vlakken vooruitgang. ,,We gaan steeds meer als een team spelen. En wat ik heel positief vind, is dat we na de 2-0 achterstand ondanks de situatie waar we in zitten, ons toch terug hebben geknokt. We hebben niet de kop naar beneden gegooid, maar zijn er voor blijven gaan, terwijl we ook vanuit de discipline zijn blijven spelen. Dat is wel een compliment waard.”

Onrust

Naast alle sportieve tegenslag is het ook binnen de club enorm onrustig. Zo onthulde voorzitter Ali Koç in een toespraak, waarmee hij steun uitspraak aan Cocu, dat hij een complot tegen de Nederlandse trainer de kop heeft ingedrukt door drie stafleden te ontslaan.

Het complot-verhaal maakte veel los, maar toch is Cocu blij met de steunbetuiging. ,,Het is altijd fijn als de driehoek waarmee je werkt een eenheid vormt en de voorzitter achter je staat. We weten waar we aan begonnen zijn en we weten ook dat we in moeilijk vaarwater zitten. Zo’n steunbetuiging is fijn, maar het gaat uiteindelijk om de club. De nood is echt aan de man om een bepaalde richting op te gaan. Het is niet een kleinigheidje. De club moet echt stappen gaan zetten De sancties (op transfergebied, red.) moeten eraf. Dat is een serieuze zaak. Het is doorbijten en samen blijven.”

Tegelijk beseft Cocu dat het mes nog altijd op zijn keel staat en dat hij na vier duels zonder overwinning in de competitie absoluut een driepunter nodig heeft. ,,Er is heel veel aan de hand in de club, maar we moeten ook presteren. Dit resultaat is prima voor een Europese uitwedstrijd, maar zondag (tegen Ankaragücü, red.) zullen we echt moeten winnen. Als je bij een grote club werkt en je wint een hoop wedstrijden niet dan is het logisch dat de druk toeneemt. Dat hoeven ze niet eens van buiten op te leggen, want dat voel je zelf wel. We kunnen heel veel redenen aanvoeren waarom we in een moeilijke situatie zitten, maar we mogen van onszelf wel een overwinning eisen komend weekeinde.”