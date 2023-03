Arne Slot corrigeert Feyenoord-supporter en richt blik volledig op Shakhtar Donetsk

Slot had dinsdagavond iets nodig in een elektronicazaak. „Succes zondag”, doelde een medewerker op het uitduel met Ajax. „Ik heb die man verteld dat we eerst donderdag nog spelen”, lachte de trainer die Feyenoord vorig seizoen naar de finale van de Conference League leidde. „Hij vroeg toen tegen wie we dan moesten. Ik weet niet of die man symbool staat voor hoeveel mensen nu denken. Maar ons gevoel staat daar haaks op. We willen verder in Europa.”

Feyenoord heeft een redelijke uitgangspositie voor een plek in de kwartfinales, na het gelijkspel in de uitwedstrijd tegen Shakhtar Donetsk (1-1). „Maar ik vind dat we tegen hen onze beste wedstrijd van de laatste weken speelden”, zei Slot. „Ook omdat we voor dat duel vier dagen rust hadden. Na donderdag hebben we maar twee dagen voor de uitwedstrijd tegen Ajax. Dat verkleint onze winstkansen in zo’n uitwedstrijd. Gelukkig hebben we al vaak aangetoond dat we ook datamodellen kunnen verslaan.”

Slot houdt met zijn opstelling voor het thuisduel met Shakhtar geen rekening met de wedstrijd van zondag tegen Ajax in de Johan Cruijff ArenA. „We kiezen voor een opstelling waarmee we de meeste kans hebben om te winnen”, vertelde hij. „Vergeleken met onze eerste wedstrijd hebben zij drie verdedigers terug. Ik heb mensen horen zeggen dat Shakthar er niets van kan. Maar ik denk daar heel anders over. Ze haalden dit seizoen 6 punten in de Champions League en hebben in de Europa League Stade Rennes uitgeschakeld.”

Jahanbakhsh

Slot weet nog niet zeker of hij een beroep kan doen op Alireza Jahanbakhsh, die dinsdag voortijdig de training verliet. „Hij heeft niets ernstigs en het gaat ook al beter. Maar we kijken even hoe hij straks traint. Verder zijn Justin Bijlow, Quinten Timber en Patrik Wålemark er nog niet bij.”

Trauner

Gernot Trauner is na zijn goede invalbeurt in het uitduel met Shakhtar dichter bij een basisplaats gekomen. „Maar hij is er ook vier of vijf maanden uit geweest met een knieblessure”, stelde Slot. „Hij zal de komende weken steeds meer gaan spelen. Maar een hele wedstrijd spelen, dat is toch wel anders dan trainen of invallen. Jullie zien wel of hij een basisplaats krijgt. Maar hij kan donderdag en zondag starten.”

Pusic

Assistent-trainer Marino Pusic blijft tot medio 2025 aan Feyenoord verbonden. De 51-jarige Pusic heeft zijn contract met een jaar verlengd. Ook Slot ligt tot de zomer van 2025 vast in Rotterdam.

„Ik voel me heel erg op mijn plek bij Feyenoord”, aldus Pusic. „Elke dag stap ik weer met plezier het veld op en de samenwerking met de spelers en de rest van de staf is ongelofelijk prettig. Dat de club ook met mij verder wil zie ik als een bevestiging voor de weg die we met z’n allen zijn ingeslagen. Daar wil ik graag nog langer onderdeel van uitmaken en bouwen aan nog meer succes.”

Pusic is sinds de zomer van 2021 aan Feyenoord verbonden. Hij was in het verleden ook hoofdtrainer bij FC Twente.