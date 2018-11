Epke Zonderland ziet concurrenten op WK passeren

Nadat eerst de Amerikaan Samuel Mikulak de score van de Nederlander was gepasseerd, 14,566 tegen 14,400, kwam ook de Japanner Kohei Uchimura tot een hogere score: 14,600. Zonderland lijkt, met nog drie startgroepen te gaan, redelijk zeker van een plaats in de finale. Bart Deurloo (14,033) is inmiddels buiten de top-8 gevallen. De winnaar van brons vorig jaar bij de WK in Montreal kan een plek in de toestelfinale vergeten.

Uchimura is zesvoudig wereld- en tweevoudig olympisch kampioen allround. De Japanse turnlegende laat in Doha de meerkamp schieten om zijn eerder gekwetste enkel te ontzien. Pas vrijdagavond, rond 21.00 uur, is duidelijk wie zich voor de diverse finales plaatsen.

Nederland kan zich ook nog als team voor de landenwedstrijd (top-8) kwalificeren. Het staat nu vierde achter Rusland, Japan en de Verenigde Staten. De teams van Groot-Brittannië en China zullen normaal gesproken de score van Nederland (245,663) ruimschoots overtreffen. Concurrentie komt vooral van Duitsland, Zuid-Korea en Brazilië. Beste landenresultaat op een WK ooit was de elfde plaats in Glasgow in 2015. Van dat team zijn behalve Zonderland en Deurloo ook Frank Rijken en Casimir Schmidt er nog bij. Bram Louwije was in Doha de vijfde man.