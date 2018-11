Goalgetter overtuigt Chelsea-trainer niet met hattrick

Loftus-Cheek kreeg tegen BATE een basisplaats van trainer Maurizio Sarri. Een zeldzaamheid voor de international. „Ik worstel met een tactisch probleem op het middenveld”, reageerde Sarri op de situatie van zijn speler.

Bij Chelsea moet Loftus-Cheek de concurrentie aangaan met N’Golo Kanté, Jorginho, Mateo Kovacic en Ross Barkley. „Van deze spelers is alleen Kanté defensief ingesteld. De anderen zijn aanvallende middenvelders. We zullen in verdedigend opzicht beter moeten gaan spelen voordat ik Loftus-Cheek meer kansen kan geven. Ik heb gewoon te veel goede middenvelders met dezelfde kwaliteiten”, concludeerde Sarri.

Chelsea gaat door de overwinning op BATE aan kop in groep L met de maximale score van negen punten uit drie duels. BATE, dat door PSV werd uitgeschakeld in de voorronde van de Champions Leauge, volgt met drie punten. Zondag speelt Chelsea in de Premier League uit tegen Burnley.