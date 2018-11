Crutchlow breekt enkel in Australië

De Honda-rijder in de MotoGP ging in de eerste bocht van het circuit op Phillip Island hard onderuit. Na onderzoek in het medisch centrum op het complex werd hij overgebracht naar een ziekenhuis in Melbourne. Daar zal de huidige nummer 5 in de WK-stand een operatie ondergaan.

Na Australië volgen er er nog GP-races in Maleisië en Valencia. De Spanjaard Marc Marquez is al zeker van zijn vijfde wereldtitel in de zwaarste motorklasse.