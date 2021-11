Barcelona boekt broodnodige overwinning en doet weer mee, Bayern al zeker van volgende ronde

Voor Barcelona stond er dinsdagavond veel op het spel. Uit de eerste drie duels werden slechts drie punten verzameld en dus was een overwinning hard nodig om zicht te houden op overwintering in het miljardenbal.

Bij de Catalanen keerde Frenkie de Jong terug in de basis. De Oranje-international miste de afgelopen twee duels vanwege een hamstringblessure, maar bleek dus weer fit genoeg voor de belangrijke wedstrijd in Oekraïne. Uiteraard verscheen ook Memphis Depay aan de aftrap. Luuk de Jong moest genoegen nemen met een plek op de bank.

Barcelona kwam er moeilijk doorheen in Kiev. Net zoals de laatste weken had de ploeg van interim-trainer Sergi Barjuán ook dinsdagavond weer de grootste moeite met het creëren van kansen. Voor rust had Barcelona zelfs geen enkele keer op doel geschoten. De thuisploeg had de zaken achterin prima voor elkaar en loerde op de counter.

Frenkie de Jong probeert Viktor Tsyhankov van zich af te houden. Ⓒ HH/ANP

Na rust vroeg alles en iedereen bij Barcelona om een strafschop, maar de VAR wilde er niet in mee. Het lukten de Catalanen niet om het niveau op te krikken, maar het was uiteindelijk Fati die de Spanjaarden toch op voorsprong schoot. Hij kon de bal van dichtbij tegen de touwen schieten. Het betekende de eerste uitgoal voor Barça in ruim 440 minuten.

Doordat Bayern München in eigen huis afrekende met Benfica (5-2) klimt Barcelona naar de tweede plaats en zien de zaken er weer een stuk rooskleuriger uit voor de Spanjaarden.

Bayern München plaatst zich voor volgende ronde

Bayern München is al zeker van de volgende ronde. In eigen huis versloegen de Duisters Benfica (5-2). Het betekende de vierde Champions League-overwinning op rij voor de ploeg van Julian Nagelsmann.

Na bijna een half uur spelen opende Robert Lewandowski de score voor Bayern. De Portugezen waren amper bekomen van de tegengoal toen Serge Gnabry de score op prachtige wijze verdubbelde. Hij tikte de bal knap achter het standbeen langs. Toch werd het weer spannend toen Felipe Rodrigues nog voor rust de aansluitingstreffer tegen de touwen kopte: 2-1.

Bayern kwam scherp uit de kleedkamer en al na vier minuten maakte Sané er met een schitterende volley 3-1 van. De Duitsers waren heer en meester en Lewandowski tekende met zijn tweede van de avond voor de 4-1. Benfica deed een kwartier voor tijd via Darwin Nunez nog iets terug, maar Lewandowski tekende met zijn derde van de avond uiteindelijk voor de eindstand: 5-2.