Bertens naar halve finales WTA Finals

De Japanse moest de strijd staken door een blessure aan haar bovenbeen. Voorafgaand aan de laatste game van de eerste set was Osaka al minutenlang aan de kant voor een behandeling aan haar bovenbeen. Toen ze terug kwam op de baan, bleek al dat ze niet fit genoeg was en de game (en daarmee de set) aan Bertens moest laten.

’Zo winnen niet leuk’

„Het is nooit leuk om zo te winnen”, zei Bertens op de baan in een eerste reactie na de wedstrijd. „Ik hoop dat het snel beter met haar gaat.” Beide speelsters gaven elkaar in de eerste zes games van de wedstrijd weinig toe. In de zevende game brak de Wateringse haar tegenstandster, en door de achtste game ook te pakkken liep Bertens uit naar 5-3.

Osaka riep vervolgens de hulp van haar fysiotherapeut in en werd geholpen aan haar bovenbeen, waarna ze zelfs naar binnen verdween voor een langere ’medical time-out’. Bertens hield zichzelf warm door te bewegen op de baan en zag Osaka weer terugkeren, maar de Japanse was te geblesseerd om Bertens nog serieus partij te bieden in de laatste game van de eerste set. Meteen daarna liet Osaka weten niet verder te kunnen spelen.

Of de Nederlandse als groepswinnares naar de laatste vier gaat, wordt later duidelijk. Als Sloane Stephens later op vrijdag wint van Angelique Kerber, dan wint de Amerikaanse de groep. Beslist de Duitse de wedstrijd in haar voordeel (ongeacht de uitslag) dan is Bertens groepswinnaar en stuit de Nederlandse in de halve finale op Karolina Pliskova.