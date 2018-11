Bertens grossiert in overwinningen op toppers

Dat blijkt ook uit het feit dat ze dit jaar al twaalf keer van een speelster uit de top-10 heeft gewonnen. Vrijdagochtend plaatste de Wateringse zich voor de halve finales van de WTA Finals in Singapore, nadat haar tegenstandster Naomi Osaka in de laatste groepswedstrijd na één set geblesseerd opgaf.

De vorige tennisster die twaalf keer van een speelster uit de top-10 won, was niemand minder dan Serena Williams in 2014. Saillant detail: Tot dit jaar won Bertens in haar hele loopbaan nog maar drie keer eerder van een speelster uit de top-10.