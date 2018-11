Bertens pakt al bijna half miljoen euro in WTA Finals

Dat bedrag wordt meer dan verdubbeld wanneer ze in Singapore de finale haalt. Bertens verdiende in het beste seizoen uit haar loopbaan tot nu toe al ruim 2,3 miljoen euro. „Het hoort erbij”, weet Bertens. „Als je deze toernooien speelt, weet je dat het prijzengeld ook heel hoog is. Maar verder verandert dat weinig hoor, voor mij. Het zijn bizarre bedragen, maar zoveel gaat er dus in het tennis om. Maar ik heb wel begrepen dat wij een veel minder percentage krijgen van de omzet dan in veel andere sporten. Dit toernooi zet echt om hoor.”

Dan lachend: „Maar mij hoor je niet klagen. Het zijn absurde bedragen, maar mensen zijn bereid om naar ons te komen kijken dus we zullen het wel verdienen.” Behalve voor de portemonnee is het bereiken van de laatste vier ook goed voor haar klassering op de wereldranglijst. Bertens staat negende en ze heeft inmiddels al ruim duizend punten meer dan de nummer 10, de Russin Daria Kasatkina.

Bertens speelt in de halve finales tegen Elina Svitolina, die zevende staat op de wereldranglijst.