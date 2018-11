Vitesse krijgt goed nieuws uit ziekenboeg

De coach kan weer beschikken over Hilary Gong, die tegen de Limburgers deel uitmaakt van de wedstrijdselectie. De Nigeriaanse aanvaller, die deze zomer werd overgenomen van AS Trencin, kwam in de voorronde van de Europa League begin dit seizoen wel drie keer in actie, maar speelde door een knieblessure nog geen competitieduel voor de Arnhemmers.

Tegen Fortuna begint Gong op de bank. „Hij kan een korte periode spelen, maar we moeten voorzichtig met hem zijn”, aldus Slutsky. De trainer kan tegen Fortuna niet beschikken over de langdurig uitgeschakelde Tim Matavz. Ook Roy Beerens en Alexander Büttner missen het treffen van zondag, waardoor Vitesse naar alle waarschijnlijkheid met dezelfde ploeg aantreedt die afgelopen weekend verloor (2-0) van Excelsior.

