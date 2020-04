Keuken Kampioen Divisie voelt zich niet gedevalueerd door KNVB

De KNVB besloot dat de eredivisie in het nieuwe voetbaljaar uit dezelfde 18 clubs blijft bestaan. Dat was slecht nieuws voor SC Cambuur en De Graafschap, de nummers een en twee van de eerste divisie. Ook FC Volendam en NAC Breda, winnaars van een periodetitel, verloren hun kans op promotie.

„Begrijp me goed”, zegt Boele. „De KNVB kon het niet voor alle clubs goed doen. En het was lastig beslissen. Maar het gaat mij ook om uitleg die we hebben gekregen. Dat heeft tot veel onbegrip geleid.”

De KNVB peilde eerste de mening van alle profclubs, voordat hij uiteindelijk zelf besliste. „Het was een soort van raadgevend referendum”, aldus Boele. „Maar 16 ploegen stemden voor promotie en degradatie. Negen tegen en negen clubs onthielden zich van een stem. En dan zegt de KNVB dat er geen meerderheid was. Het is maar net hoe je dat bekijkt. 16 is misschien geen meerderheid van 34 clubs. De KNVB mocht zelf beslissen. Maar wees dan eerlijk en zeg dat het besluit vooraf al vaststond.”

„De UEFA wilde dat de KNVB voor de verdeling van de Europese tickets naar de ranglijst van de eredivisie zou kijken”, vervolgt Boele. „Dat hebben ze keurig gedaan. Maar waarom hebben ze dan bij ons niet naar de ranglijst gekeken. De kloof tussen Cambuur en De Graafschap en de rest van de clubs is groter dan het verschil in doelsaldo tussen Ajax en AZ.”

„Ik moet het even laten bezinken”, zegt Boele. „Juridische stappen hebben op het eerste gezicht weinig zin, want de KNVB mag beslissen. Ik vond ook jammer dat er zo weinig empathie werd getoond. Een beetje medeleven. Ik kan alleen maar hopen dat we de komende maanden wel solidair met elkaar gaan optrekken. Zonder noodplan, steun van de overheid of geld van Europese deelnemers krijgen sommige clubs het heel moeilijk. In de eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. Dan weet ik niet of er het volgend seizoen nog 34 clubs in het betaalde voetbal zijn.”