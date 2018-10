Bertens vol vertrouwen: ’Ik kan iedereen verslaan’

„Dat is als het ware het bewijs dat ik iedereen kan verslaan. Ik denk dat dat een erg prettig gevoel is”, zei Bertens na haar zege op Naomi Osaka. „Voorheen had ik het gevoel van ’oh, dit zijn grote speelsters die ik nooit kan verslaan’. Nu vind ik het nog steeds grote speelsters, maar omdat ik ze in het verleden al heb verslagen, hoop ik dat opnieuw te kunnen doen. Het heeft erg bijgedragen aan mijn vertrouwen.”

Zaterdag kan Bertens nummer dertien noteren als Elina Svitolina de tegenstandster is. „Een zware tegenstandster”, aldus Bertens. „Ze heeft hier goed gespeeld, dus ik zal een hoog niveau moeten halen en alles moeten geven.”

