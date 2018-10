Ten Hag: ’Duel met Feyenoord is Champions League-wedstrijd’

Prikkel

„We zijn niet te lang blijven hangen in de roes van de overwinning op Benfica”, zei de coach vrijdagmiddag op de persconferentie. „We moeten snel verder gaan, en een tegenstander als Feyenoord prikkelt ons natuurlijk. Soms moet je na een Europa Cup-wedstrijd de energie uit jezelf oproepen, maar nu roept de tegenstander die ook op. Het duel met Feyenoord is ook een soort Champions League-wedstrijd.”

Ten Hag verwacht zeker geen makkelijke wedstrijd tegen de aartsrivaal. „Feyenoord doet het aardig, want ze staan maar twee punten achter ons. Ze hebben een goede selectie en ze geloven in hun eigen kracht, maar dat doen wij ook”, aldus de coach, die geen beroep kan doen op Carel Eiting maar voor de rest een fitte selectie tot zijn beschikking heeft.

Positiviteit

„Ik beleef deze Ajax-Feyenoord niet anders als die van vorig seizoen net na de winterstop”, kijkt de coach terug op het duel waarin hij debuteerde in de Amsterdamse dug-out. „Toen verheugde ik me er ontzettend op en dat doe ik nu weer. Het blijft een geweldig affiche, al zijn er natuurlijk wel dingen veranderd. Er zijn andere spelers, we zijn nu nog Europees actief en er is veel positiviteit rondom Ajax.”

En de Rotterdammers mogen dan wel zeven punten achter staan op koploper PSV, in de ogen van Ten Hag is Feyenoord zeker nog wel een kandidaat voor de titel. „Zij spelen niet Europees, dat kan een voordeel zijn”, aldus Ten Hag. „En als zo’n team dan gaat groeien in de competitie, is het zeker titelkandidaat. Wij plukken met ons spel nu de vruchten van de wedstrijden in Europa, maar je weet ook niet hoe dat na de winterstop weer gaat. De prijzen worden uiteindelijk pas in april verdeeld.”

