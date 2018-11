’Rendement moet omhoog bij Neres’

„Dat hij een goede speler is, is zeker”, zegt de coach over de man die afgelopen dinsdag aan de basis stond van de Champions League-zege op Benfica. „Maar het is niet zo dat ik hem per se als eerste op het wedstrijdformulier zet. We hebben meer goede spelers, en dat is voor mij een luxeprobleem. Ik denk dat David aan de rechterkant het beste tot zijn recht komt, maar op dit moment heeft Hakim Ziyech daar meer rendement voor ons. Dat rendement zal bij David omhoog moeten.”

Mazraoui

Noussair Mazraoui, de matchwinnaar van afgelopen dinsdag, kan volgens Ten Hag ook nog beter. „Er zit bij hem nog veel lucht naar boven in”, zo omschreef de coach zijn rechtsback. Ajax hield in zeven van de negen competitieduels en in twee van de drie Champions League-wedstrijden de nul. „Omdat we heel gedisciplineerd spelen”, vindt Ten Hag. „En dat is niet alleen in de verdediging, maar dat doet het hele elftal. Iedereen voert zijn taken goed uit, plus dat we een hele goede keeper hebben.”

Verdedigers gewaarschuwd

De coach waarschuwde daarbij dat zijn spelers niet te veel blind moeten varen op de in vorm zijnde André Onana. „De verdedigers hebben het vertrouwen dat áls er een keer iets doorheen glipt, er een goede keeper staat. Maar daar kan ook weer het gevaar in schuilen, dat ze het verdedigend soms te licht opvatten. Daar moeten we voor waken.”

