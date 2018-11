Van Bommel mag niks zeggen over Bergwijn

„Over het eventueel meespelen van Bergwijn mag ik volgens de wet niks zeggen”, zei de coach van de Eindhovenaren vrijdag op de persconferentie. „Wij bekijken het van dag tot dag en trainen straks nog.” De kersvers Oranje-international miste woensdag de Champions League-ontmoeting met Tottenham Hotspur door een voetblessure.

Op hoede

Van Bommel is op zijn hoede voor hekkensluiter FC Groningen. „Het is een vergelijkbare wedstrijd als tegen NAC in Breda. Zij spelen thuis en kunnen PSV gebruiken om uit het wak te komen. Bij NAC stond het publiek tijdens de wedstrijd en na afloop ook op de banken”, aldus Van Bommel, die met zijn ploeg alle negen wedstrijden nog heeft gewonnen.

Schitterend resultaat

Opmerkelijk genoeg leverden de afgelopen vier wedstrijden tegen FC Groningen geen zege op voor de regerend landskampioen (0-0, 3-3, 1-1, 0-0). „Iedere club heeft tegenstanders die ze niet zo goed liggen. Zelf heb ik er altijd wel redelijk goede resultaten gehaald. Op een schitterend 0-0 gelijkspel in 2003 na dan”, zei Van Bommel. Daarmee refereerde hij met een knipoog aan het duel van vijftien jaar geleden waarin PSV kampioen werd en FC Groningen een langer verblijf in de Eredivisie veiligstelde.

Bij FC Groningen is de inzetbaarheid van Mimoun Mahi twijfelachtig. De aanvaller ging vrijdagochtend ziek naar huis.

