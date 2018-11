Voormalig F1-coureur Monteiro in tranen

De voormalig Formule 1-coureur raakte vijftien maanden geleden geblesseerd toen de remmen van zijn Honda het begaven tijdens een test op het circuit van Catalunya. De 42-jarige Portugees raakte na de klap bewusteloos en moest lange tijd revalideren, waardoor hij de rest van het WTCC-seizoen miste. Hij had gehoopt dit seizoen eerder terug te keren in de nieuwe World Cup WTCR-klasse die het WTCC verving, maar beek nog problemen met zijn zicht te houden.

In de voorlaatste ronde van het WTCR in Japan zat hij weer achter het stuur van zijn Honda Civic TC1, maar moest in de kwalificatie genoegen nemen met een twintigste tijd. Hij stond op 1,4 seconden van de pole, die verrassend ging naar de Fransman Aurélien Comte met zijn Peugeot 308 TCR ging. Voor Monteiro was zijn tijd minder belangrijk dan het feit dat hij weer mocht racen.

Emotioneel moment

„Dit is een heel emotioneel moment voor mij. Hiervan heb ik heel lang gedroomd en nu ben ik er. Ik had tranen in mijn ogen. Ik ben op ongelooflijke wijze ontvangen door de WTCR-familie”, vertelde Monteiro die echter niet zal meedoen in de volgende en laatste ronde op het verraderlijke stratencircuit van Macau.

Tom Coronel kwam er in de kwalificatie niet aan te pas. De Honda Civic-rijder, die een slecht seizoen doormaakt, noteerde een 23e tijd onder de 25 deelnemers.