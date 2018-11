’Nieuwe voetbaltoernooien’ onder de loep genomen

Daartoe is in Kigali besloten tijdens een vergadering van de FIFA Council, het hoogste bestuursorgaan binnen de mondiale voetbalbond. Tot een stemming kwam het niet. Half maart zal de commissie verslag doen en mogelijk ook met concrete voorstellen komen.

Infantino wil twee zeer lucratieve toernooien aan de toch al overvolle voetbalkalender toevoegen. Zijn plannen voor een mini-WK met acht toplanden, als apotheose van een mondiale Nations League, en een uitgebreid WK voor clubteams (van 7 naar 24 ploegen) werden eerder dit jaar vooral in Europa met veel scepsis ontvangen, zowel door clubs als door nationale bonden en spelersorganisaties.

Infantino beweert dat een groep van investeerders bereid is een bedrag van 25 miljard dollar voor de komende twaalf jaar te betalen voor de nieuwe projecten. De werkgroep gaat nu onder meer nadere informatie verzamelen en bovendien de betrokken partijen (clubs, bonden) om hun mening vragen.

De FIFA-council keerde zich volledig tegen de Spaanse plannen om competitiewedstrijden buiten de landsgrenzen af te werken. La Liga wil het duel tussen Girona en Barcelona op 26 januari in Miami in Florida laten plaatsvinden. „Competitiewedstrijden dienen in eigen land gespeeld te worden”, liet Infantino weten.

De FIFA Council ging akkoord met de verhuizing van de Afrika Cup van de winter naar de zomermaanden. Daarmee wordt de wens ingewilligd van vele Europese topclubs, die in januari de internationals veelal met tegenzin geruime tijd moesten afstaan.