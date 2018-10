FIFA verdubbelt prijzengeld WK vrouwenvoetbal

Dat maakte FIFA-voorzitter Gianni Infantino vrijdag bekend. „Dit is een zeer belangrijk bericht voor het vrouwenvoetbal”, stelt de Zwitserse preses. In 2015, toen Oranje voor het eerst op het WK was, werd er nog 15 miljoen dollar verdeeld over de 24 deelnemende landen.

De FIFA verdubbelt dat bedrag voor het WK 2019 en heeft bovendien 20 miljoen dollar apart gezet voor de voorbereiding van de WK-landen. Voor het eerst krijgen de clubs van de voetbalsters ook een vergoeding voor het ’uitlenen’ van de speelsters voor het WK.

Fractie van de mannen

Het prijzengeld bij de vrouwen is nog steeds slechts een fractie van het geld dat er bij de mannen wordt verdeeld. Op het WK 2014 in Brazilië werd 576 miljoen dollar verdeeld. Op het WK van dit jaar in Rusland lag de prijzenpot een stuk lager met 400 miljoen dollar, waarvan 38 miljoen naar wereldkampioen Frankrijk ging.

Spelersvakbond FIFPro is niet onder de indruk van de verhoging van het prijzengeld door de FIFA. „Het verschil met de mannen blijft groot. De doelstelling van gelijkwaardigheid van alle WK-spelers, ongeacht geslacht, blijft ver uit zicht.” De Australische voetbalbond had al uitgerekend dat wanneer de vrouwenploeg het WK zou winnen ze slechts 50 procent krijgen van het bedrag dat de mannen ontvingen voor het bereiken van het eindtoernooi.

Om er op het WK in Frankrijk bij te zijn moet de Nederlandse ploeg Zwitserland in de play-offs uitschakelen. Vrijdag 9 november is de eerste wedstrijd in Utrecht. Vier dagen later volgt de return in het LIPO Park in de Zwitserse stad Schaffhausen.