’Ødegaard kan prima op rechts bij Vitesse’

De van AS Trencin overgenomen Nigeriaanse rechtsbuiten stond maanden aan de kant met knieproblemen en had alleen drie korte invalbeurten in de voorrondewedstrijden van de Europa League. „Hij is nog niet honderd procent fit, maar hij is wel klaar om 20, 25 minten te spelen en zit tegen Fortuna op de bank”, aldus Vitesse-trainer Leonid Slutsky.

Van positie wisselen

Omdat Roy Beerens ook nog niet beschikbaar is, zal tegen Fortuna Martin Ødegaard weer op de rechterflank starten. De Noor geeft er de voorkeur aan om centraal te spelen, maar Vitesse-trainer Leonid Slutsky vindt dat de Real Madrid-huurling prima op zijn plek is aan de zijkant. „Hij hoeft niet als een typische buitenspeler te spelen en heeft de vrijheid om naar binnen te komen naar het centrum van het veld. Defensief moet de positie wel heel anders worden ingevuld, maar aanvallend maakt het voor hem niet veel verschil. Daarbij wil ik ook spelers zien die van positie wisselen en dat past heel goed bij Ødegaard.”

Vitesse wil zich tegen Fortuna Sittard revancheren voor de nederlaag tegen Excelsior van vorige week. „Op papier zijn we favoriet, maar dat waren we tegen Excelsior ook, dus dat zegt niks. Met uitzondering van de top-3 is het verschil in niveau tussen de clubs in de Eredivisie niet heel groot en als we niet met honderd procent energie en naar onze kwaliteiten spelen, kunnen we direct in de problemen komen.”

Bekijk hier het programma en de stand in de Eredivisie.