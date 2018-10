Pierie benaderd door Verenigde Staten

,,Er is contact geweest, zij weten ook dat ik in Amerika ben geboren en daardoor voor beide landen een paspoort heb. Maar ik ben natuurlijk gewoon volledig Nederlander’’, zegt Pierie, die mogelijk de interlandperiode in november al een verzoek kan krijgen van de Amerikaanse bond, waar Earnest Stewart (ex-AZ en ex-NAC) technisch directeur is.

,,Natuurlijk heb ik gezegd er nog niet over nagedacht te hebben, dat lijkt me logisch’’, zegt Pierie, die sinds zijn 16e al in de Eredivisie loopt en nog maar aan het begin staat van zijn (Oranje-)carrière. ,,Ik ben nu 18 jaar en speel voor Oranje Onder 19, daar ben ik trots op. Op dit moment is het geen item en veel te pril om over keuzes te spreken. Je weet natuurlijk nooit hoe het loopt. Stel je voor dat je over vier voor het Amerikaans elftal wordt benaderd en niet voor het Nederlands elftal…’’

Het lijkt voor Pierie in deze fase van zijn carrière het meest logisch om zich te richten op de Nederlandse nationale elftallen. Maar wat als er binnen een aantal weken een uitnodiging voor Oranje Onder 20 of Jong Oranje binnenkomt én één voor de A-ploeg van de Verenigde Staten? ,,Als zij binnen een maand op de stoep staan, kijk ik dan wel verder. Op dit moment is het geen item. Natuurlijk streelt het je dat een prachtig land als Amerika contact opneemt, maar in de eerste plaats ben ik een trotse Nederlander, met een volledig Nederlandse familie en zou het natuurlijk prachtig zijn om daarvoor te spelen.’’

Het is niet vreemd dat de Amerikanen zijn uitgekomen bij een talent als Pierie, die drie maanden na zijn geboorte in Boston naar Leeuwarden verhuisde met zijn ouders en daar nog steeds woont. De VS speelt in 2026 het WK in eigen land en Pierie zou dan in de bloei van zijn carrière moeten zijn.

Amerika heeft hem altijd wel getriggerd. ,,Amerika heb ik altijd indrukwekkend gevonden. Zelfs al was ik Slowaak geweest met Hongaarse ouders, dan vond ik het alsnog een heel mooi land. Het heeft alles. En de mentaliteit: the sky is the limit, daar hou ik wel van. Ik heb geen verbintenis met het land qua familie. Maar de cultuur, mindset en sportcultuur heeft me altijd wat gedaan.’’

Pierie heeft eerder aangegeven dat het zijn toekomstdroom is om na zijn carrière in de VS te wonen. De KNVB lijkt opnieuw aan de bak te kunnen voor de verdediger, die in ieder geval deel moet gaan uitmaken van het nieuwe Jong Oranje, waarvoor hij in november zou kunnen debuteren.