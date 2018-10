Zonderland & co stunten met finaleplek

Epke Zonderland, Bart Deurloo, Casimir Schmidt, Frank Rijken en Bram Louwije waren donderdag op de eerste dag van de kwalificaties tot een teamscore van 245.663 gekomen. Die bleek een dag later goed voor een niet eerder vertoonde zevende plaats in de eindrangschikking.

Rusland (258.402), China (257.836) en Japan (254.3312) gingen als beste landen naar de eindstrijd, die maandag op het programma staat.

Bondscoach Bram van Bokhoven verduidelijkte dat het missen van de landenwedstrijd tijdens de EK van afgelopen zomer in Glasgow wellicht aan de basis van het succes had gelegen. ,,Na die tegenvaller zijn we druk bezig geweest met de startegie richting WK. Wellicht is die teleurstelling op de EK nog ergens goed voor geweest.’’

De elfde plek van WK 2015 in Glasgow was tot dusverre het beste WK-resultaat. Een jaar later eindigde Oranje tijdens de Olympische Spelen van Rio de Janeiro als tiende.

Olympisch- en tweevoudig wereldkampioen Zonderland plaatste zich bovendien zoals verwacht voor de finale aan de rekstok. Die strijd om het goud vindt zaterdag, op de slotdag, plaats.

Zonderland kwam in Qatar tot de vierde score: 14.400. Op de tweede kwalificatiedag kregen de Japanse turnlegende Kohei Uchimura (14.600), de Amerikaan Samuel Mikulak (14.566) en de Chinees Xiao Ruoteng (14.433) hogere punten. Deurloo, vorig jaar tijdens de WK in Montréal goed voor brons op rek, viel met een score van 14.033 buiten de top acht. Maar ook de Rotterdammer mag, net als Zonderland, terugkomen voor de teamfinale in de immense Aspire Dome van Doha.