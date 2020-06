Waarom Müller nog steeds meedraait aan de top bij Bayern München

Thomas Müller: in 525 wedstrijden voor Bayern 196 doelpunten en 188 assists. Ⓒ REUTERS

Thomas Müller (30) roept nostalgie op. Hij lijkt een beetje op de voetballers van vroeger, die we kennen van korrelige retrobeelden in zwart-wit. Al vind je nergens in de voetbalgeschiedenis zo’n unieke speler als de Duitse duizendpoot van Bayern München.