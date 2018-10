Advocaat is er nog niet uit

Vooral de aanvalslinie blijft hem hoofdbrekens bezorgen. Tegen AZ had Advocaat buitenspeler Oussama Tannane op de spitspositie gezet.

,,Hoewel hij zelf zei, dat hij daar niet zo graag wilde spelen, deed hij het naar behoren. Zijn aannames waren goed, hij wilde graag de bal hebben en toonde veel werklust”, aldus Advocaat, die er desondanks niet over uit is of dit nu dé oplossing is. De oud-bondscoach blijft puzzelen.

,,Omdat ik bepaalde dingen moet zien op die positie en die heb ik nog niet gezien. Het dichtst erbij kwam Bahebeck in eerste helft in België (tegen Royal Antwerp FC, red.), qua aanspeelpunt, dat ingespeeld kan worden, waardoor anderen kunnen aansluiten. Dat is wat een spits moet doen, naast de dreiging die hij zelf heeft.”

In dat licht bezien is het geblesseerd wegvallen van Bahebeck, die al met fysieke problemen binnenkwam, een enorme streep door de rekening. ,,Het is nog een beetje improviseren. Je komt er niet achter wat het beste is. Dat weet je pas als je iedereen tot je beschikking hebt. Maar Bahebeck is vanaf het begin geblesseerd geweest. Continu moet je hem optrainen en dan is hij opgetraind en dan valt hij weer weg. Deze jongen zal heel goed op zichzelf moeten passen om fit te raken.”

Advocaat gooide bij zijn komst het systeem om naar 4-3-3, maar door de zoektocht naar een goede invulling van de spitspositie, speelt hij met de gedachte om terug te keren naar het 4-4-2 systeem, dat FC Utrecht de afgelopen jaren speelde. ,,Het systeem is niet heilig. Het belangrijkste is wat het best bij de spelersgroep past. Als de spitspositie niet helemaal opgelost wordt, moet je misschien iets anders doen.”